Само след няколко месеца в родния ефир ще се завъртят новите два сезона на тв риалитото Big Brother, чиито продуценти са Нико Тупарев и Ники Николов.

Вечно търсещият внимание и провокация, Радо Прашката реши в този момент да сподели своето мнение и лична история по повод шоуто.

За целта той изпрати до редакцията ни мейл, чиито съдържание ви предоставяме без корекции,м тъй като неговата автентичност го прави още по-уникално по рода си, пише Lifestyle.bg

Интересен е и наборът от снимки, които Радо е предоставил, за да илюстрират неговата изповед.

Ето и писанията на Радо без редакция:

НАГЛАСЕНИЯ БИГ БРАДЪР 2

Радослав Стоянов - Радо-Прашката! Продуцента Нико Тупарев и Ники Николов ми бяха поставили условйе да вляза в къщата на Биг Брадър2 само с Прашки иначе няма да влезеш ми казаха аз се съгласих не подписахме договор а вътре като влязах вече измислиха мисията един от съквартирантите да остане без дрехи и това естествено бях аз, за да се депресирам извикаха ме в исповедалнията и ми казаха че на 27 септември 2005год трябва да напусна къщата уж доброволно и да се правя че ми липсва някой и заради това уж аз си тръгвам а одвън вече като бях разбрах че Миро ще бъде победител!

Ники Кънчев, ми беше казал Ради и да беше останал нямаше да спечелиш ти казах му знам Миро ще спечели а той одвърна Да той ще бъде победитела ти щеше да останеш до финала! Казах му, защо така нагласено нали зрителите гласуват и те избират победитела каза ми, че смсите кадето се изпращат за участниците те пълнят само хазната на Нико Тупарев а той решава кой да спечели не зрителите!

Казах му, това е измама с Българския народ последва ние Българите сме прости и вярваме на всичко така и тези които гласуват.

Абсоолютно всички биг брадъри са нагласени от Нико Тупарев! Всичко е сценарии измама и монтаж и изкривяване на човешкия образ той гледа сейра и интригата хората да гласуват и да взима той парите. За моето, нагласено участие получих само смешните и нищожни 75лв. Обръщам се към, всички Българи да не гласуват за реалити форматите на Вип Брадър и на All Stars които са продуцирано от измамника Нико Тупарев!

Бях жертва на жестока измама от този долен и отвратителен гнусен човек! За участието ми, в Реалити шоуто Биг Босс получих сумата от 1500000лв. То ще,бъде уникално по-рода си няма да има нищо общо с нагласените неща на Биг Брадарите. Няма сценарии няма цензура няма монтажи и изкривяване на образа на участниците!

Тука в Биг Босс наистина само онлайн зрителите които гледат и гласуват с смс те решават кои да спечели и да стане WHO IS THE BIG BOSS ??? Кой ще спечели МИЛИОНА ???

Радо-Прашката ви, казва писна ми от нагласени Биг Брадари истината е Шоуто Биг Босс кадето ще можете да го гледате на адрес: www.ClubArmagedon.com Биг Босс Идва съвсем скоро готови ли сте за уникалното шоу??????????? Относно това с мен и Анелия тя изопачава така нещата че те да влязат в нейна полза тя много лъже и не съм нахлул зад колисите а седях зад оградата и я помолих като човек да се снима с мен но тя ме обиди и така има змйски език и е отровна като пепелянка. Анелия е голяма психопатка пие хапчета за нерви не е добре с нервите и с главата!!!