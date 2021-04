Рапърът DMX е във вегетативно състояние

Хоспитализираният след тежко предозиране с наркотици американски рапър и актьор Ърл Симънс, известен с псевдонима си DMX, продължава да се намира във вегетативно състояние. Той не реагира и медиците са на мнение, че може и да не оцелее, съобщава подробности порталът за новини от шоубизнеса TMZ.

Членовете на семейството му предполагат, че причина за такова състояние може да е била продължителната липса на кислород. Лекарите са се опитвали да реанимират рапъра в продължение на половин час след хоспитализацията му и това би могло да окаже сериозно влияние върху неговия мозък. Друг източник обаче обнадеждава, че у Симънс се е съхранила „известна мозъчна активност“.

Рапърът бе откаран в болница в петък, след като изгуби съзнание в дома си заради предозиране с наркотици, което предизвикало сърдечен пристъп.

DMX (Dark Man X) е автор на такива композиции като Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Той се е снимал и в двайсетина филма, сред които „Ромео трябва да умре“, „От люлката до гроба“, „Никога не умирай сам“, „Отвъд закона“ и др.