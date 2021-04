Рапърът DMX почина на 50

На 50-годишна възраст почина рапърът DMX, съобщи TMZ. През последната седмица той беше в тежко състояние след свръхдоза наркотици, припомнят световните агенции.

"С дълбока тъга съобщаваме днес, че нашият любим, DMX почина. Той издъхна на 50 години в болница Уайт Плейнс със семейството си до себе си, след като през последните няколко дни беше поставен на животоподдържаща апаратура", гласи съобщението на близките му.

Рапърът, известен още като Дарк Мен Екс, бе откаран в сериозно състояние в болница в Ню Йорк след сърдечен удар, причинен от вероятна свръхдоза наркотици.

Преди време рапърът разказа, че е бил в рехабилитационен център заради пристрастеност към дрога през 2019 г., след като излежа присъда във федерален затвор заради данъчни измами. Съд в Манхатън установи, че той е пропуснал да плати 1,7 милион долара данъци от 2000 до 2005 г., като е прехвърлял пари между сметки на свои мениджъри и съдружници.

DMX (Dark Man X) започва да рапира в началото на 90-те години и издава дебютния си албум "It's Dark and Hell Is Hot" през 1998 година.