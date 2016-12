ReelFeel представя Inc. no world &ElektroGuzzi

Reel Feel ни изненадват с едно по-различно събитие, което ще оживи клубната сцена в началото на сезона.



На 25 ноември феновете на нестандартната и разнообразна музика ще чуятдве изключителни групи на живо и ще открият типичните бас, китара и барабани по нетипичен начин.

В последните часове на петък студио Орфей ще отвори врати за концертите на Inc. no world и ElektroGuzzi и ще затвори чак на сутринтаслед голямата доза техно на Finn Johannsesи StefaK. Мащабното парти на 25 ноември в студио Орфей се осъществява с приятелската подкрепа на ирландското уиски Bushmills.

Inc. no world и ElektroGuzzi се качват на музикалната алтернативна сценапреди няколко години и взимат участие в мащабни фестивали като Roskilde, Sónar, Mutek, Eurosonic и клубове от ранга на Berghain и Fabric. Още през 2013 г. лиричната музика на Inc. no world започва дадълбае в различните настроения на слушателите си. Братята Андрю и Даниел издават дебютния си първи “No World” албуми базират музиката си на бас, китара и барабани. А красивите вокали на дуото звучат така, както соул стилът на настоящето. На 25 ноември публиката ще чуе и новия им албум (“As Light As Light”), койтоизлезе през септември тази годинa.

Освен тях на сцената ще видим виенското трио ElektroGuzzi, което ще ни покаже какво стои зад понятието техно банда, използвайки същите музикални инструменти, без дигитални технологии. Тримата стартират през 2004 г. и изненадват феновете с прецизно техно без намесата на компютър. Хипнотично е действието на звука и визията на ElektroGuzzi, които се съчетават перфектно по време на концерта.

Електронната музика ще превземе Студио Орфей веднага след австрийците, за да го превърне в ъндъграунд сцена. Ще ни отвее диджеят и музикален критик Finn Johannsen, който движиберлинскиялейбъл Macro заедно със Stefan Goldmann и работи в единотнай-емблематичнитемагазинизаплочи в света - Hard Wax. Зад пулта ще застане и познатият на софийските техно среди StеfaK.

Билети за събитието ще бъдат пуснати в продажба от утре (26.10.2016) с ограничено количество от 15 лева и ще могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim. След изчерпване на промоционалните билети, редовната цена ще бъде 20 лева.