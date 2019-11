Ревю с инфлуенсъри представи новата зимна колекция в MAXSPORT

Новите колекции на най-известните световни брандове за зимна екипировка бяха представени на ексклузивно ревю в бутика MAXSPORT в София. На тазгодишното събитие луксозният магазин представи модерна концепция, обличайки с хитовите за сезон 2019/2020 екипи, едни от най-известните български инфлуенсъри. Изчистени линии, ярки мотиви, метални отблясъци, материи от ново поколение и иновативни решения в скиорското оборудване ще завладеят пистите в предстоящата зима. Всеки запален скиор държи да подчертае собствения си стил, което диктува работата на водещите световни брандове, които наблягат на разнообразни дизайнерски решения с безкомпромисно качество. И тази година моделите акцентират на индивидуалността, а жълтото се очертава като доминант през новия сезон.



Стилното ревю Let’s influence the winter together стана факт със съдействието на част от най-известните инфлуенсъри, които заразиха с добро настроение социалните мрежи, представяйки хитовете в облеклото за новия сезон. Ивелина от Stylish Toast, Алис от Mademoiselle Aia, Ади Гюзелева от In Food Veritas, Ели от Mademoisеllie, Благомира от Spring Lady, Гергана Илиева от With Love, Gergana и Милена от Mimi’s fashion moments, заедно с двете й деца, станаха част от моделите в хитовото ревю. Над 100 гости присъстваха на ексклузивното събитие, издържано в алпийски стил и придружено с изискани коктейли в духа на зимата. Атмосферата бе допълнена от алкохолни напитки с аромат на солен карамел, портокалова кора и опушени ядки. Специална игра с награда ваучер зарадва посетителите, а настроението се поддържаше от диджей. Събитието се осъществи с подкрепата на Smart Lady от Fibank (Първа инвестиционна банка) и Diners Club International First Lady.



Северното сияние завладя модата



За модата няма географски предели. Северното сияние е далеч от нашите ширини, но с новите модели на луксозния бранд Emporio Armani 7 и гардеробът на дамите може да се приближи до небесното явление. В мъжката серия преобладават екипи с елементи от планински пейзажи, като и при дамите, и при господата цветовете са открояващи се. В допълнение към класическото черно, синьо и планинско сиво, елеците, якетата, техническите панталони, суитчерите и шушляковите якета се предлагат в два нюанса на яркозелено, ягодоворозово, оранжево и жълто.

Някои от мъжките облекла са изработени от светлоотразителни тъкани, които светят в тъмното, докато за дамите по-голямата видимост е гарантирана от използване на цветни вложки и детайли. Всички модели са оборудвани с въздухопропусклива повърхност и обработени по технология, която гарантира тяхната водоустойчивост.



Метални отблясъци в златно и сребърно



Италианците винаги могат да рискуват в дизайнерските решения, защото те създават тенденциите. След градската линия от миналата година, злато и сребро ще блестят върху дамите в новия сезон. Дълги якета в метални отблясъци, връхни дрехи със сваляеми ръкави и стилни модели ще предлагат VIST тази година. VIST отново е на висота и при екипировката за състезатели и за поредната година нашите алпийци, сноубордисти, ски бегачи и скачачи ще са облечени в красиви модели на италианската марка.



„Пантене” или как да се разтоварим зимата в планината



Безспорен хит в последните години сред ски екипировката са „пантите“ – свръхолекотени ски и обувки, които ни дават възможност с лекота да се изкачваме нагоре в планиаата по заснежените склонове и след това да се насладим на неповторимо спускане. Компания №1 в ски оборудването ATOMIC представя специалните обувки Backland Carbon. С тяхна помощ, както и на ските и автоматите от серията BACKLAND ще си гарантирате уникални преживявания в планината. С класическите серии Hawk, MAXSPORT предлагат и водещите състезателни ски модели S9, G9, X9 при мъжете в огнено и зелено, както Cloud в бяло и черно при жените.



Fisher също не забравят, че скиорите искат всяка година да усъвършенстват усещането за свобода си при каране. Независимо дали става въпрос за пистите или за фрийрайд новите продукти на бранда са точно съобразени с индивидуалните нужди на всеки скиор. Със серията CURV алпийците получават оптимален радиус на завоя. За най-капризните Fisher предлагат и серията Brilliant Selection, която може да бъде брандирана с името на съответния скиор или друг надпис по негово желание. При обувките с Vacuum спортистите получават максимално удобство в модели, които поемат формата на крака и прилягат на 100% към него. Новият премиум модел на Tecnica e Mach 1, с които търсачите на силни усещания ще намерят пълна сигурност на пистите.



Яке с бутон за управление на влагата



След като само преди две години KJUS разбиха традициите, въвеждайки новото поколение плетени якета Freelite с воден стълб 20 000 mm и спечелиха награди за иновативния продукт на най-голямото зимно изложение на спортни стоки ISPO, тази година отново изненадват с технологично решение. HYDRO_BOT е първото яке в света, което осигурява перфектно управление на влагата с натискане на бутон. Мембраната активно изолира влагата, за да ви затопли и изсуши чрез активно изпомпване на влага отвътре навън. Материята предпазва скиорите във всякакви ситуации и не се влияе от минусови температури, което означава, че ще ви държи сухи и защитени от студа. Технологията HYDRO_BOT се управлява чрез персонализирано приложение за смартфон, приложимо за всички операционни системи.



Ръчна изработка ски



Легендарната марка ръчно направени ски Volant за поредна година изпипва всеки детайл в перфектна хармония, за да достави плавни движения, лекота и баланс при маневрите. Брандът Ви гарантира оптимално представяне както върху мека снежна покривка, така и в твърди и заледени участъци. Моделите предоставят възможност за гравиране на име, девиз или мото по предпочитание на собственика им.



Японска устойчивост за малки и големи



Доказаният японски лидер Phenix отново предлага комфортно спортно облекло, карайки състезатели и любители да се наслаждават на планината дори при екстремни атмосферни условия. Специалната колекция за норвежкият ски отбор, издържана предимно в млечносиво, гарантира на професионалистите максимално добро представяне. В мъжката и дамската колекция за новия сезон също няма компромис с материите, като цветовете са преобладаващо в жълто, светлосиньо, оранжево, бяло и бежово. При дамите качулките са с косъм, а в детската серия има богато разнообразие от ярки окраски.



Здраво стъпили на...луната



От 70-те години на миналия век Moon Boot серията на италианската Tecnica е вечен хит за всички възрасти в планината. Ботушите са стабилни и най-важното – много топли и непромокаеми. Феерия от цветове – от бяло до черно, преминавайки през неоново зелено, пурпурно червено, бордо, розово, синьо, бежово, златно, сребърно и какво ли още не. Утвърдени като един от любимите продукти на планинарите, Moon Boot имат и детска серия с голямо изобилие и щамповани космонавти, звезди, калинки и др.



Пъстрота за най-малките



С брандовете, предлагани от MAXSPORT, е трудно да останете незабелязани на пистите, което не е важно само по отношение на модата, а и на сигурността. Водещата детска марка за облекло Reima този сезон залага на дизайнерски решения, съчетани с функционалност, безопасност, иновации и свеж финландски дизайн. Синьо, жълто, бонбонени нюанси, матови и перлени цветове и шарки в ярки цитрусови нотки ще носят децата през новия сезон.



Стандартното не е на мода



От миналия сезон сред луксозните брандове, предлагани в MAXSPORT, е и J.Lindeberg. Брандът носи името на своя основател Йохан Линедеберг, станал световно известен с провокативните си послания като маркетинг директор на един от световните гиганти при джинсовите облекла. В собствения си бранд той залага на изчистени линиии много стилни, подходящи както за спорт, така и за ежедневието.



Термобельо по нова технология



Този сезон световните лидери от X-BIONIC идват с нова революционна технология в термобельо - термосифон. В зоните с най-много натоварване и изпотяване то е оборудвано със специални нишки, които позволяват на материята да осигури пълна вентилация и да не задържа влага.



Удобство и стил навсякъде



Ако на пистата разполагаме с каски в бяло, черно, черно, лилаво и зелено от POC, Casco и Atomic, то и извън спусканията всички обичаме удобството без да правим компромис с елегантността. С планинските обувки Dolomite в черно, сиво, бордо, лилаво, бежово получаваме точно това. Линията Conte of Florence пък предоставя изискан вид в града със страхотни якета, които при дамите имитират лаково покритие в ярко червено, черно, както и хитовото за сезона жълто.



***





MAXSPORT е официален представител за луксозни брандове като Atomic, Fischer, Völkl, VIST, KJUS, Phenix, Emporio Armani 7, POC, Leki, Ziener, Tecnica, Dolomite, Söll, Reima, J.Lindeberg, Conte of Florence, Buff original, Casco, X-bionic, Holmenkol, Banana moon, Bobbies, и др. Бутиковата верига разполага със седем обекта, намиращи се в Банско, София, Боровец и Златни пясъци. MAXSPORT е официален партньор и доставчик на Българската Федерация по ски и Български Олимпийски комитет.

снимки:pr