Арендби дивата Риана тушира обидите, че е дебела с шеговито меме.



В отговор на забележката на блогъра Крис Спагс, че барбадоската красавица е заприличала на сумист, тя сподели колаж на рапъра Гучи Мейн.

„Ако не можеш да приемеш Гучи Мейн от 2007 г., не заслужаваш Гучи Мейн през 2017 г.“, гласи надписът към него.

На фотографиите той е с огромна разлика в теглото от преди и сега.





Припомняме, че миналата седмица Спагс попита последователите си „Дали това, че Риана е дебела ще стане нова хитова тенденция?“. Вълна от неодобрителни коментари заля страницата му в Туитър. „Това, че хората наричат Риана дебела, е смехотворно. Обществото трябва да се оправи, по дяволите.“, написа Джейд Пиърс в защита на изпълнителката на Bitch Better Have My Money.





Натрупаните килца в актива на 29-годишната певица обаче са факт. Тя е качила близо 11 килограма през последната половин година. Според източници, цитирани от OK Magazine, тя е започнала да закръгля фигурата си след раздялата с рапъра Дрейк. „От тогава тя страда в известна степен от депресия, плюс това има голям апетит към тестените изделия, особено през нощта”, издават приближени до звездата пред stocknewsusa.com. Рири дори е спряла и фитнес тренировките, като отстоявала мнението си, че няколко часа, прекарани в залата по танци са достатъчно физическо натоварване.