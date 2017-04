Певицата Риана успя да впечатли френския режисьор Люк Бесон с актьорските си заложби.



Изпълнителката на Bitch Better Have My Money ще играе малка, но важна роля в новия му филм „Валериан и градът на хилядите планети“, екранизиран по популярен френско-белгийски комикс.

Създателят на блокбъстърите „Люси“ и „Петият елемент“ ще интерпретира историята на специален агент и приятелката му, които пътуват във времето. Действието пък ще се развива в далечния 28-и век.

В обувките на главната героиня ще влезе Кара Делевин.

„Двете имат нещо общо – не се страхуват. Когато ти се доверяват, те допускат. Остават те да ги манипулираш. Не се притесняват да изглеждат нелепо. Не им пука. За мен това е, което искам.“, заяви Бесон за звездата от Барбадос и бившия модел, които са приятелки и в живота.

Бюджетът на филма е 180 милиона долара и се очаква да излезе в кината на 21 юли тази година.