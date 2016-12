Тази година, YALTA CLUB си взима почивка от традиционнoто партиSolar Christmas, за да даде път на едно ново събитие - INTERSOLAR.



В навечерието на Нова година, в зала Арена Армеец, хиляди българи и гости от цял свят ще станат част от едно уникално преживяване, благодарение на Richie Hawtin, Tale of Us, The Martinez Brothers иLiubo Ursiny. С такава селекция от артисти,София директно се нарежда рамо до рамо с градове, като Берлин, Мадрид и Амстердам -утвърдениклубни и фестивалнидестинации за Нова година.

Основен акцент в програмата ще бъде легендарният Richie Hawtin, койтостартира 2016г., като обяви партньорството си с дизайнера Andy Rigby-Jones, Allen & Heath, за да създаде PLAYdifferently–новопоколениедиджейскимиксери, които ще разширят креативността на днешното поколение електронни музикални творци, като ги предизвиква да излязат от зоната си на комфорт. Именно на този бранд миксери ще свирят всичкидиджеи за вечерта.

В това число влиза и Берлинското дуо Tale of Us– родени с талант, както за продукции, така и за изпълнение. Може би най-голямата изненада за феновете SOLARбеше анонса на дуото The Martinez Brothers.Резидентите на DC-10, в Ибиза, са едни от най-търсените диджеи в световен мащаб и лица на световноизвестен моден бранд, а гостуването им на новогодишното парти ще бъде техен дебютв България. Вечерта ще открие LIUBO URSINY – създател на концепцията TAKEOVER на YALTA CLUB и главен „виновник“ за букинга на клуба в последните години.

Билети за INTERSOLAR 2016 ще бъдат пуснати в продажба на 1 ноември в мрежата на Eventim, OMV, THE MALL и YALTA CLUB на цени от 50 лева за стандартни билети и 100 лева за ВИП билети.