Рийз Уидърспун с литературен проект

Американската актриса Рийз Уидърспун започва нов литературен проект, съобщи АР. Носителката на "Оскар" ще си сътрудничи с притежаваната от Амazon платформа за аудиокниги "Одъбъл" за записа на книги, представени от литературния й клуб "Хелоу съншайн". Уидърспун е препоръчала книгата с разкази на американската авторка на бестселъри Къртис Ситенфелд - "You Think It, I'll Say It" ("Ти си го помисли, аз ще го кажа").

Уидърспун заяви, че иска да разшири полето на литературния си клуб и че очаква с нетърпение работата с жени-автори. През 2015 г. актрисата записа романа на американската писателка Харпър Ли "И страж да бди на пост".