Рики Мартин с музикална изповед

Латино идолът Рики Мартин започва новото десетилетие със световната премиера на новия си сингъл „Tiburones“ и емоционално видео към него. Парчето, чието заглавие в превод означава Акули е красива интимна балада, с нежно послание за любовта, разбирателството, толерантността и най-вече обединението. Автори на песента са Pablo Preciado и Óscar Hernández, продуцент е Julio Reyes Copello, а режисьор на видеото е пуерториканецът Kacho López.

Още в началото на песента, текстът говори много, а Рики изпява всяка фраза със сила, която и до днес го прави една от най-големите световни звезди.

„Tiburones“ е парче, в което много хора ще се припознаят. Това, което исках да постигна във видеото е да хвана една обща история, и затова пожелах да снимам в Пуерто Рико. Песента и видеоклипът олицетворяват всичките емоции, енергия и чувсвта, присъщи за моментите, в който всички ние хората ставаме едно цяло“, казва Мартин.

Актуалното парче ще бъде част от предстоящия студиен албум на изпълнителя, предвиден да излезе по-късно тази година. Рики, който е ностител на награди „Грами“ и „Латин Грами“, репетира за дългоочакваното си световно турне Movimiento, което стартира на 7 февруари с три поредни концерта в Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot в Пуерто Рико. От там продължава към Viña del Mar Festival в Чили, последвано от концерти в Аржентина, Уругвай и Мексико.

Звездата ще представи най-великите си хитове, заедно с песните от новия си албум, включително „Cántalo“ и „Tiburones“. Изпълненията ще бъдат съпътствани от супер технологични визуализации и светлинно шоу, по дизайн на Jaime King, който режисира концерта All In (2017) на Martin във Вегас, както и емблематичните му турнета Livin’ La Vida Loca (1999) и Black and White (2007).