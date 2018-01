27-годишната звезда се показа гола, полегнала на принт от зебра, носейки само бижута и високи токчета в снимка, направена от фотографа Деймън Бейкър.



На поста Рита написа: "Здравей, аз съм Рита. Приятно ми е да се запознаем, 2018-та. Нямам търпение да продължа да правя това, което обичам за вас! Няма как да изкажа своята благодарност, че успях да сбъдна мечтата си и да имам всички вас като подкрепа. Благодаря милион пъти. Нямам търпение да ви покажа над какво работих за предстоящата година! А дотогава ви пожелавам да имате най-добрата нова година!!!"



Бившата съдийка от "The X Factor" и "The Voice" ще се завърне на големия екран в ролята на сестрата на Крисчин Грей – Миа в 'Fifty Shades Freed' тази година. Но освен ролята, Рита вероятно ще зарадва феновете и с нова музика.



През 2017 тя замина за Африка, за да помогне в благотворителна дейност в помощ на организацията за защита на слоновете Space for Giants и фондация Big Life. Там тя отпразнува рождения си ден на 26-ти ноемрви.



Рита, която има връзка със сина на китариста на Роулинг Стоунс – Тайрън Ууд, наскоро разкри, че е замразила своя яйцеклетка, за да запази възможността си за поколение в бъдеще по съвет на нейния доктор, пише dnes.bg