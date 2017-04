Популярният британски певец Роби Уилямс е записал версия на френски език на хита си "Time On Earth", съобщава сайтът Контактмюзик, цитиран от БТА.



43-годишният изпълнител е много популярен отвъд Ламанша и има многобройни френски фенове. Поради тази причина той включи парчето на френски в луксозното издание на тавата му "The Heavy Entertainment Show".



Във връзка с това Уилямс възнамерява да предприеме по-чести турнета във Франция. "Френска връзка" съществува и в брака на Роби. Неговата съпруга Айда Фийлд е живяла в Париж и говори свободно френски. Уилямс е решил да научи на езика на Молиер и 4-годишната си дъщеричка Теди, като за целта ще я изпрати да учи във френско училище.



Уилямс вече има издадено едно парче на френски. Английското му заглавие е "Supreme", а във френски вариант фигурира като "L'Amour Supreme" и е от албума му "Party Like a Russian".