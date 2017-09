Легендарният рок музикант и бивш фронтмен на "Pink Floyd" Роджър Уотърс ще дойде за втори път в България.



Предстоящият му концерт в София ще бъде през 2018 година, става ясно от официалния сайт на изпълнителя.



Шоуто у нас ще бъде част от турнето "Us + Them", в рамките на което Роджър Уотърс ще представи новия си албум "Is This The Life We Really Want".



Това е първият самостоятелен албум на музиканта през последните 25 години. Очаква се той да изпълни у нас и хитови парчета на "Pink Floyd" от култовите албуми "Wish You Were Here", "The Dark Side Of The Moon", "Animals" и "The Wall".



Европейското турне на Роджър Уотърс ще стартира от Германия и Австрия и ще обхване 23 държави.



Припомняме, че музикантът избухна на стадион "Васил Левски" в София на 30 август 2013 г. с шоуто "The Wall", което мнозина нарекоха най-мащабния концерт, организиран някога в България.