Рок иконите FOREIGNER ще разтърсят публиката в Арена Армеец с епично шоу в Деня на Европа – 9 май.



Грандиозното събитие е част от световното турне на легендарните музиканти по повод 40-годишния им юбилей. По време на паметния концерт българските фенове ще чуят всички вечни класики на любимата си група – “Feels Like The First Time”, “Urgent”, “Waiting For A Girl Like You”, както и хит номер едно в световните класации “I Want To Know What Love Is”.



Рок величията са подготвили още една изненада за многобройните си верни фенове – 40 хита за 40 години на сцена, събрани в специален едноименен албум. В компилацията са включени и две напълно нови композиции, които FOREIGNER ще представят и пред българската публика по време на уникалното шоу в София. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim на цени от 30 до 80 лева.



С десет мултиплатинени албума, над 75 млн. продадени копия в целия свят и неподражаем музикален стил, FOREIGNER заслужено могат да бъдат отличени като една от най-успешните рок групи в света, а песните им са своеобразен химн за цели поколения. Mick Jones (китара), Kelly Hansen (вокали), Jeff Pilson (бас китара), Tom Gimbel (китара, саксофон), Michael Bluestein (клавишни инструменти), Chris Frazier (барабани) ще впечатлят с неповторима рок енергия и този път с разтърсващ лайв, за който ще се говори дълго.



Рок събитието на 2018 г. е на 9 май от 20:30 часа в Арена Армеец София. Билетите за концерта на легендарните FOREIGNER са на цени от 30 лв. до 80 лв. и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна и online. VIP пакети за събитието можете да закупите от bileti365.com.

Организатор e Moko Solution.