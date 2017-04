Росен Плевнелиев е специален гост на TED2017: The Future You в София

Президентът на България 2012-2017 г. Росен Плевнелиев ще бъде специален гост във втората сесия на TED2017: The Future You – Prize Session, която ще се проведе на 26 април в Cine Grand, Sofia Ring Mall.



Той ще направи кратко обръщение към гостите на събитието и в тон със слогана на TED „Ideas worth spreading” ще разкаже коя е неговата обществено значима идея, която си струва да бъде споделяна и която може да промени света.

„За мен е удоволствие да бъда част от този уникален формат. TED е неизчерпаем източник на човешка креативност и талант. Това е формат, който разпространява идеи, вдъхновява, променя. Една трибуна да направим света по-добър. Благодаря за поканата, с радост се включвам и пожелавам успех.“, споделя Плевнелиев.

5-годишният опит на най-високата длъжност в България дарява 4-ия президент с уникална гледна точка към актуалните теми около нас. Росен Плевнелиев ще изнесе своята лекция по време на коктейла преди кино прожекцията на Prize Session: Health, Life, Love.

Програма на TED2017: The Future You в София На 25, 26 и 30 април 2017 г. три вдъхновяващи сесии от TED2017: The Future You ще бъдат излъчени едновременно във всичките 10 зали на Cine Grand в Sofia Ring Mall. Всяка прожекция ще бъде придружена от нетуъркинг коктейл с интересни личности и различни подаръци – всичко това е включено в цената на билета. Билети се продават през Eventim, на касата на Cine Grand в Sofia Ring Mall и www.cinegrand.bg

Opening Night, 25 април (вторник) от 19:00 ч.



Това е голямото откриване на конференцията. Ще видим лектори от най-висока класа, включително световния шампион по шахмат Гари Каспаров.

Гари Каспаров



Prize Session, 26 април (сряда) от 19:00 ч.



Сред лекторите са д-р Радж Пунджаби, на когото TED тази година присъжда хуманитарната си награда от 1 млн. долара, богинята на тениса Серина Уилямс, журналистката Гейл Кинг, както и все още необявен таен лектор.

Д-р Радж Пунджаби



Гейл Кинг



Серина Уилямс



Highlights Exclusive, 30 април (неделя) от 18:00 ч.



В сесия, създадена специално за зрителите в кината, ще чуем предприемача Илън Мъск и останалите най-впечатляващите лекции от TED2017: The Future You – без повторения от първите два дни!

Илън Мъск



За TED

TED означава Technology, Entertainment, Design (Технологии, Развлечения, Дизайн) и представлява свободен обмен на идеи, в който участват професионалисти от различни области. Концепцията е от 1984 г. с план това да бъде еднократно събитие, но през 1990 г. се превръща в годишна конференция за обмен на идеи, a през годините са говорили личности от световен калибър: Бил Клинтън, основателите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин, музикантът от U2 Боно, писателката Исабел Алиенде, „ловецът на митове“ Адам Савидж, Моника Люински, както и хиляди други.

www.ted.com