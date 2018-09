Roxette пускат два нови бокс сета

С над 80 милиона продадени записи, четири номер 1 сингъла в Америка и множество песни в топ 40, Roxette са най-успешната шведска група след ABBA. След супер хитовия сингъл номер 1 “The Look”, част от техния втори албум “Look Sharp!”, през пролетта на 1989 г. певицата Marie Fredriksson и текстописецът Per Gessle много бързо се превръщат от местни шведски герои до международни звезди. Двата нови бокс сета документират тази уникална и успешна скандинавска история.

“Boxette” ни показва динамичността на изпълненията на популярния дует. Това е четворна DVD колекция, която обхваща пет концерта на живо през периода 1988 – 2001-ва година. Материалът съдържа кадри от двете турнета, които следват излизането на албума “Look Sharp!” през 1988 и 1989 г., както и материал от по-късните световни турнета – “Live-Ism” от Сидни 1991-ва и “Crash! Boom! Live!” от Йоханесбург през 1995-та. Изданието завършва с лайв концерт, записан през една от последните дати на турнето “Room Service” през ноември 2001-ва, като това изпълнение е ремастерирано и пуснато за първи път на DVD. “Boxette” също така ще съдържа книжка, включваща уникални снимки и интервюта с бивши членове на бандата.

“Look Sharp! 30th Anniversary Edition” чества 30-годишнината на знаковия албум

“Look Sharp!” съдържа двата сингъла, станали номер 1 в Съединените щати, “The Look” и “Listen To Your Heart”, както и достигналите високи позиции песни – “Dangerous” (#2) и “Dressed For Success” (#14). Бокс сетът идва в богат формат, включващ оригиналния албум на 180-грамов винил, диск с 21 песни с демота на Per Gessle и редки записи, както и 45-минутно DVD с лични кадри, които разкриват на феновете моменти от работата зад кулисите и в студиото. Богато илюстрованата книжка, включваща интервюта с Per Gessle, Marie Fredriksson, Clarence Ofwerman, Anders Herrlin, Mats “MP” Persson и Alar Suurna, които разказват историята зад всяка песен, ще ни предложат личен и задълбочен поглед върху записите на албума.

”Boxette” и ”Look Sharp! 30th Anniversary Edition” ще бъдат издадени в лимитирана серия на 5-ти октомври. Ще има и два свързани ”Look Sharp!” продукта, пуснати едновременно с бокс сета; оригиналния албум в лимитирана серия на червен винил и двойно диджипак CD, което включва оригиналния албум и демота на ”Look Sharp!”.

Албумите “Boxette” и “Look Sharp! The 30th anniversary edition” на Roxette ще бъдат на музикалния пазар от Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music International.