Руби Роуз обяви, че ще „обикаля с инвалидна количка като 102-годишна“, след като премина през процедура на гърба.



Актрисата използва Twitter, за да успокои своите фенове и да им каже да не се притесняват, ако я видят в инвалидна количка, тъй като в момента се възстановява от операция на гърба.



„Така... за последните няколко години (декада), страдам с проблем на гръбнака. Сега се възстановявам от процедура на гърба, но трябва да остана активна, затова преди да бъда видяна с инвалидна количка публично, предпочитам да обявя, че съм добре и ще бъда добре“, написа тя в социалната мрежа.

So..For the past few years (decade) I’ve been dealing with a spine issue. I am now recovering from a back procedure, but I do need to stay active, so before I get seen with my cane and wheel chair in public, I’d rather put it out there that I’m fine and going to be fine. pic.twitter.com/7nVw5fIk3k