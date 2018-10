Руският рапър Seryoga с лайв у нас

Популярният беларуски рапър и продуцент Seryoga ще се качи за първи път на българска сцена. Това ще се случи на 27 октомври в столичната music hall Oligarch. Най-голямата руска сцена на родна почва, отвори врати преди седмица и кани най-големите имена от руската сцена, както и българския хайлайф. На откриването пяха Васил Найденов, Миро Костадинов, Руслан Мъйнов и руският любимец Кай Метов. Следващото име, с което Oligarch ще избухне е руснака Seryoga, информира "Профайл".

Сергей Пархоменко е истинското име на изпълнителя от Беларус. Той стартира музикалната си кариера през 2002 г. Тогава се появява първия му сингъл "Ruined Lyalya". През 2003 г. звукозаписната компания "Монолит" издава в Русия и Беларус макси-сингъл от пет песни "Ruined Lyalya", който има огромен успех и се стига до албум от Seryoga "My Yard: Weddings and Funerals". Видеото на "Black Boomer" е сред номинираните на руските музикални награди на MTV в категориите "Най-добър хип-хоп проект на годината" и "Най-добър дебют на годината". До края на 2004 г. "Black Boomer" става лидер в класациите. Песента "Near Your House" и "Mel Fate или Tamerlan Song" са включени в саундтрака на филма "Day Watch".

През 2007 г. американската компания Rockstar Games, която разработва и продава компютърни игри, включва песента на Seryoga “King Ring” в третия трейлър на играта Grand Theft Auto IV, разработена от тях. Seryoga записва сингъл и за Grand Theft Auto IV - Liberty City: The Invasion. Става въпрос за това как имигрантите от Русия завладяват Щатите. През 2010 г. той е и сред съдиите на украинския "X-фактор”. До момента рапъра има издадени 7 албума, като последния му видеоклип е към парчето "Lots of Smoke”, отвърдил се като хит за отрицателно кратко време.