Рут Колева издирва високи жени

Призив за участие в новия й клип отправи певицата Рут Колева към своите последователки онлайн. Изпълнителката на On My Way публикува обява в социалните мрежи, според която момичетата, високи над 170 см., са добре дошли в новия й проект.

По видеото Колева работи отново с Георги Манев, който стои зад визуализациите и на Oceans и Run. “Моля изпратете видео, може снимано с телефон”, коментира певицата.



„Най-доброто тепърва предстои“, обещава Колева пред американското списание Flaunt във връзка с новия си албум. Тавата трябваше да се появи на пазара още миналата година, но пандемията отложи премиерата му.