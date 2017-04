Рут Колева присъства на изложбата на Улай, научи lifestyle.bg.



Певицата остана доста впечатлена от твореца и не пропусна да се снима с него.

Под фотоса изпълнителката написа:

"Казвам на Ulay "You are extraordinary" (Вие сте необикновен) и той ми казва "You are extraordinary. More people need to notice it. (Вие сте необикновена. Повече хора трябва да го забелязват)" Земен, същевременно Великан!"



На 27 април като част от платформата "Майстори на фотографията" бе открита първата изложба в България на Франк Уве Лайзипен - Улай: "Аз Другият".



Той е на международната арт сцена от края на 60-те години. Франк Уве Лайзипен, по-известен като Улай, има множество самостоятелни и групови изложби в целия свят. Години наред той и Марина Абрамович са най-влиятелната креативна двойка в света на изкуството.





"Аз Другият" е неговото първо представяне в България. Изложбата започва с някои от емблематичните работи в творчеството на Улай, в които художникът се концентрира върху собственото си тяло и неговото социално отчуждение, а след това продължава да ни въвлича в един завладяващ диалог с презентации на отношенията му с неговите събратя, независимо дали това са близки приятели, или напълно непознати.



Основната идея на "Аз Другият" e да представи работата на Улай през призмата на неговите междуличностни отношения, превърнали се в неразделна част от творческата му практика.