През изминалата седмица в интернет пространството се завъртя „цитат” от интервю на Рут Колева, в което тя казва, че шоубизнеса изхвърля „такива” като Мишо Шамара.



Започнал кариерата си пеейки за полови органи, и я завършва като тираджия в Чикаго.

Дали такова интервю е давано не е ясно, но то накара рапъра да избухне с колоритен пост във Фейсбук. Израсналата в Бахрейн певица има голяма уста и не се страхува да я използва. Под вербалните й крошета са попадали Кичка Бодурова (заради нафталинения имидж, инфантилни песни и прекомерното й толериране от журито в едно шоу), Саня Армутлиева (че „държи в желязна хватка цялата музикална индустрия в България”) Гери-Никол (за купуването на гледания в YouTube).

Колева в момента разпуска на о-в Бали с приятели и отговори индиректно на поста на Шамара: “Певицата без нито един хит пътува поне по 7 месеца в годината, живее от музика без да се оплаква и без да има "богат лЬОбовник". Албумите си вървят, пея си "нехитовата" музичка и съм щастлива и доволна, а още нямам 27. Жива да ме ожалиш.”

Рут пее за пръв път пред публика в Тайланд на 11 г. Азиатската държава е едно от местата, на които отраства покрай пътуванията на баща си Неделчо Колев, двукартен световен и двукратен европейски шампион по вдигане на тежести. На 16 пуска първия си сингъл по своя музика и текст, а на 18 записва дебютния си албум Within Whispers (2011).

В тийнейджърските си години обикаля певчески конкурси в Армения, Италия, Русия, но у нас нашумява покрай участието си в „Мюзик айдъл”, където отпадна още на малките концерти. Краткосвирещият диск Future Sweet (2012) я превръща в първия бг изпълнител, издаден в Япония. Малко преди световната премиера на албума Ruth (2013), тя получи признание от британското радио BBC.

Песента Dissonant се завъртя в програмата на BBC 2, в шоуто на Хюи Морган, познат на българската публика като фронтмен на Fun Lovin' Criminals. Лондонската програма на BBC пък отправи покана към Рут за изпълнения на живо в предаването на музикалния журналист Робърт Елмс. Ruth е издаден в САЩ, Европа и Азия. През лятото на 2016 г Колева пусна Oceans – изключително добро парче, в което се долавят вибрациите на Florence and the Machine.

Миналата есен Рут стана жертва на нападение на наказателен паркинг в София и развя във Фейсбук снимки със синините по тялото си. Основен агресор се оказа Деница Михайлова, служител на Министерство на външните работи и съпруга на инвеститор от Оман. Тя отказала да плати глобата си, а мъжът й започнал да обижда българите на „прост народ” и „измамници”. Това накарало Рут да се намеси с молба да не генерализира така нацията ни.

Деница я нарекла „наркоманка”, която носи дрехи втора употреба, а когато Рут понечила да я снима с телефона си, се нахвърлила върху нея с ритници и юмруци. Стига се до подаване на жалба в Пето районно.

Новата си муза Рут среща по време на участието си в „Звездни стажанти”. Мъжът е част от екипа на шоуто и е доста по-възрастен от нея. Най-публичните връзки на певицата изскочиха от дупката на „Къртицата”. Влизайки в екстремното риалити преди четири години тя заряза пред цяла България актьора Калоян. В национален ефир лъсна и факта, че тя е бременна от него.

Наранен от близостта на Рут с Любо, участникът, който в последствие спечели формата, Калоян разкри, че продуцентите са й платили 8000 лв към уговорения хонорар, за да разкрие личната си тайна. След края на шоуто Любо и Рут поддържаха връзката си известно време. В любовния тефтер на Рут фигурират и имената на музиканти като Васил Вутев, настоящия барабанист на D2, с който се срещат, докато учи в Амстердам.

Шамара, който получи зелена карта и от няколко години живее със семейството си в САЩ, обясни, че не кара камион. Не виждал нищо недостойно да си изкарваш хляба по този начин, но имал проблем със заспиването на пътя и за това се отказал. В момента създателят на култовата в миналото група „Гумени глави” кара такси, организира партита за българската общност в Чикаго и записва нов материал.

Той бъзна Рут с признанието, че е опитвал да я лансира за участие в местен клуб, но собствениците отказвали системно. Жегна я о на тема „липса на хитове”.„Рут е добра певица според мен, но не е добър човек, опитвайки се да бъде гамен в музикалният бизнес .



Определено не подкрепям хилядите обиди по адрес на музиката и или външният й вид. Красотата и изкуството са субективни понятия.

Основната точка в поста ми беше, че е тъпо да се вменяват лъжи, както още по тъпо е да се опитват да изкарват емигрантите, дето работят здраво, едва ли не пропаднали при условие, че именно тея "тираджии" внасят основните пари в БГ и все още има държава благодарение на парите от емигрантите.”, написа Мишо по повод раздухания от сайтовете скандал.

Михаил Михайлов, както е името на изпълнителя по паспорт, тръгва по трънливия път на бг хип-хопа в началото на 90-те, когато кабелната телевизия едва прохожда у нас, а интернета все още е мираж. Започва с брейк денс, но се ориентира към стрелбата с рими сформирайки „Гумени глави” с Вальо Кита.

На принципа „Един приятел ми каза” и в ерата на пиратския презапис на касетки групата става суперпопулярна с парчета като „Извинявай, скъпа”, „Хубаво е лятото” и „Може да си грозен”. Като солов артист Шамара също прогресира смело с хитове като „Фенки, фенки”, а албума му „Мой” се продава в рекордните за бг пазара 90 000 копия. Като Big Sha Мишо записва трак със Снуп Дог и Лилана (Dime Piece), a по-късно се събира и с DMX за The Boy Go Off.

Дълги години варненеца лансираше и собствена модна линия, която се харчеше като топъл хляб сред тийнейджърите.

Шамара е бил привикван на разпит в полицията, за да обяснява текста на песента си „Бяло, зелено и червено”, в която сравнява цветовете на трикольора ни с кокаин, трева и женски цикъл. В биографията си има и изгонване от Европарламента в Брюксел заради изцепка по време на минутата мълчание в памет на самозапалилия се Пламен Горанов, поискана от външния министър Николай Младенов. Той извикал „Ей, лицемери”. „На секундата ме обградиха 5-6 човека и ме изгониха”, оплака се във Фейсбук певеца и уточни, че хората били от гардовете на БГ президента и „Сикрет сървиз” на ЕП.

През годините Шамара е будил слухове за счупен нос в следствие на побой, но тогава се оказа, че се е оперирал, за да спре да хърка. 2017-та той посрещна в болница в Илиноис заради бъбречна криза.

Мишо се жени за любимата си Ани през 2001-а. Кумува им Ванко 1. Жена му е състезателка по синхронно плуване. Когато се срещат, Мишо се влюбва от пръв поглед и не мислел, че тя ще му обърне внимание, защото тогава не бил известен. Двойката има две деца – Мишо-младши и Анита. Рапърът е признавал в интервюта, че брака му е минавал през доста турбуленции и е бил пред разпад заради негови изневери.

„Разделяли сме се за около половин година, може и по-малко да е било. Правил съм грешки, имали сме проблеми. Радвам се, че всичко това отмина и сега я обичам повече от всякога.“, разказва Мишо Шамара.