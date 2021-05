Рязка промяна за Виктория спрямо букмейкърите

След двата полуфинала на "Евровизия", челната петица в класацията на букмейкърите тотално се промени и за съжаление изхвърли нашата Виктория чак на десето място. Въпреки перфектното си изпълнение снощи на Growing Up Is Getting Old във втория полуфинал, песента й явно промени очакваното присъствие в петицата.

Според залаганията сега номер 1 е представителят на Италия Måneskin и парчето му Zitti e buoni, което досега не беше и в десятката. Така измести двата основни конкурента за върха от Франция Барбара Прави и Дестини от Малта. Представителят на Швейцария Gjon's Tears също беше известно време сочен за първенец, но вече е 4-и. След него са представителите на Украйна, Исландия, Финландия, Португалия и Сан Марино. Чак 10-а е Виктория Георгиева, въпреки че миналата вечер представянето й беше наистина на световно ниво. Нашето момиче се открои като една от най-пееещите певици в конкурса тази година. След отзивите от полуфиналите се открояваха много възмутителни мнения, че повечето участници са пяли фалшиво или пък ситуациите, в които някои изпълнители са се представяли с предвартилно изготвени вокали за лайва им.

Дали обаче Виктория ще обърне резултата на букмейкърите, ще стане ясно тази събота когато е големият финал в зала "Ахой" в Ротердам.

Ето и изявата на Вики от миналия полуфинал на конкурса...