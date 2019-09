Сани Жекова се включва в маратон с кауза

Националната шампионка по сноуборд Александра Жекова застава зад каузата на Race for the Cure – най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на жените с рак на гърдата. На 29 септември в Южен парк София ще бяга с представители на още 16 европейски столици, сред които Рим, Атина, Загреб, Прага и Брюксел. „Нека вярата бъде по-силна от страха! Нека подкрепим, тези, които имат нужда от нас в битката с рака на гърдата! Нека им вдъхнем кураж! Нека бъдем заедно, като споделим тази прекрасна инициатива! Да бъдеш съпричастен е сила!“, призовава Жекова.



Повелителката на есктремните спортове се присъединява към плеяда от популярни лица, които подкрепят Race for the Cure. В първото българско издание с готовност и голямо сърце се включват актрисата Диана Димитрова, маратонецът Краси Георгиев, поп легендата Нели Рангелова, жената от джаз кръвна група Есил Дюран, и певицата с отличен по йога Светла Иванова.

Сред желаещите да празнуват живота с 5 км бягане и 2 км ходене са проповедниците на добрия вкус в съвременния бг рок Свилен Ноев от „Остава“, както и Ерсин Мустафов и Ташо Колев от Jeremy?. На сцената до стартовата линия в Южен парк ще видим победителят в „Като две капки вода“ Стефан Илчев и Нели Петкова. „Включвам се в кампанията, вдъхновена от историите на много прекрасни и смели жени. Вярвам, че добрата информираност и съпричастността са ключа към личното ни здраве и израстване като общество.“, споделя бившата вокалистка на „Ку-ку бенд“. Организатор на Race for the Cure-България е CancerCare.bg – създадена от лекари платформа в подкрепа на онкоболните, част от семейството на Think Pink Europe.



“Race for the Cure – Бягам за теб!“ обединява жените с най-често срещания за тях вид рак - този на гърдата, с техните семейства, приятели и съмишленици във волята им за живот. Целта на събитието е да насочи вниманието към профилактичните прегледи като начин да се предпазим. Колкото по-рано е открито заболяването, толкова по-лесно лечимо е то. В България всяка година над 4000 жени са диагностицирани с рак на гърдата и съпричастността към тях е изключително важна. Събраните средства от таксата за участие в „Race for the Cure-Бягам за теб!“ ще бъдат вложени в групи за психологическа взаимопомощ в София, Пловдив, Варна и Бургас.“, споделя д-р Полина Лъжанска, председател на платформата.