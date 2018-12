Сара Брайтман пее в София през есента

Прочута със своя диапазон от три октави и с инициирането на класическото кросоувър музикално движение, Сара Брайтман има над 30 милиона продажби по целия свят. Като единственият артист, който едновременно оглавява класацията на Billboard и за класическа, и за денс музика, тя е носител на повече от 180 златни и платинени награди в над 40 държави. Брайтман е известна и с запомнящото се участие в The Phantom of the Opera, а дуетът й с Bocelli, „Time To Say Goodbye” се превръща в международен успех! Всеки един от албумите на изпълнителката - Eden, La Luna, Harem и Symphony оглавява световните музикални класации и е придружен със световно турне. Тя е участвала на престижни събития като Концертът в памет на принцеса Даяна през 2007, Олимпийските игри в Барселона през 1992 и Олимпийските игри в Пекин през 2008.



На 9 ноември 2018 издаде своят дългоочаквам петнадесети студиен албум, HYMN. Това е първият студиен запис на мултиплатинената номинирана за GRAMMY® изпълнителка, след международния номер едно Dreamchaser от 2013.

Мистичното и извисено звучене на HYMN е подчертано с едноименната песен – написана от английската прогресив рок банда Barclay James Harvest. В албумът присъстват песни и на други модерни композитори като Eric Whitacre (“Fly To Paradise”), японската суперзвезда, музикант и композитор Yoshiki (“Miracle”), и немския DJ Paul Kalkbrenner (“Sky and Sand”). Включена е и нова интерпретация на култовият дует на Brightman с Andrea Bocelli, “Time To Say Goodbye”, с нов текст, който самата тя е написала, за първи път изпят на английски.



Световното турне HYMN: Sarah Brightman In Concert постави началото си в Южна Америка и ще включва над 125 концерта, на пет континента през 2018 и 2019 година. За него, Brightman казва, че феновете трябва да „очакват неочакваното!“. Най-успешният и най-продаван сопран в света Сара Брайтман ще ни направи част от своята световна обиколка на 20 октомври 2019, в Зала 1 на НДК.