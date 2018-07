Саундтракът към "Mamma Mia! Отново заедно" с песни на ABBA излиза на 13-ти

Десет години след като първият филм "Mamma Mia!" покори света и се превърна в тотален хит, е време за "Mamma Mia! Отново заедно". Завръщаме се на любимия си остров Калокаири за още много песни, вдъхновени от АBBA, забавление и няколко неразказани истории от миналото, които определено ще променят нас и героите ни завинаги и ще ни накарат да се влюбим… отново. Този юли лятото ще е в града с "Mamma Mia! Oтново заедно" – от 20 юли само в кината.



Седмица преди премиерата на филма излиза саундтракът към него - "Mamma Mia! Here we go Again" ("Mamma Mia! Отново заедно") във формати стандартно CD и двоен винил. Общият брой на песните в новия саундтрак е 18. Първите два сингъла от него са "When I Kissed The Teacher" и "Fernando".



Музикален продуцент на проекта е Бени Андершон от ABBA и филмът е с някои от най-емблематичните и обичани песни на легендарната група, изпълнени от актьорите. В главните роли този път отново са Мерил Стрийп, Аманда Сейфрид, Пиърс Броснан, Колин Фърт, Стелан Скарсгард, Джули Уолтърс, Доминик Купър и Кристин Барански. Новият филм е със специалното участие на Лили Джеймс и поп иконата Шер.



Първият филм "Mamma Mia!" също е базиран на творчеството на ABBA и е един от най-успешните мюзикъли на всички времена. Саундтракът към него генерира над 1,5 млн. продадени копия само във Великобритания и 7,7 млн. в световен мащаб. В допълнение - албумът е стриймван над 406 млн. пъти в дигиталните платформи. Десетилетие по-късно той е все така популярен и търсен.



Музикалната кариера на ABBA е повече от впечатляваща с над 385 млн. реализирани копия на албуми в световен мащаб, а песните на групата са стриймвани над 2,8 млрд. пъти.



Първият саундтрак "Mamma Mia!" стимулира продажбите на албумите на ABBA като колекцията "ABBA Gold" отново се изкачва до #1 в класациите за албуми 16 години след премиерата си.