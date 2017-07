Да избираш правилното вино спрямо подходящата храна е изкуство.



Още по-трудно е, когато трябва да го съчетаеш с интересна филмова лента. Подбрахме класически филми, в които главен герой е виното и ги комбинирахме с най-модерните български вина на New Bloom Winery.

Те представят новата вълна на българската винена сцена, съчетавайки модерен дизайн, интересни сортове, иновативни методи за затваряне и бутилиране. Но по-важното - това са вина, които както и във филма, носят онова усещане за слънце, море, среща с приятел, носталгия или най-точно казано оставят ти подходящ послевкус.

Една от първите асоциации, когато говорим за филми за вино е „Добра година“ (A Good Year/ 2006) с Ръсел Кору под режисурата на Ридли Скот.

Тази британска романтична комедия проследява повратностите на един успял инвестиционен банкер, получил в наследство имение във Франция заедно с няколко декара лозя. Първоначално решава да го продаде, но след като му се налага да остане във френския Прованс повече от очакваното, неусетно започва да се привързва все повече към имението.

Разбира се любовната искра между него и местната сервитьорка Фани (Марион Котияр) предопределя решението му. Това е филм за повратите в живота и пламването на любовта – както към виното, така и между хората, когато най-малко го очакваш. Върви чудесно с розе PIXELS от сорта Гренаш, издържано изцяло в стила на Прованс. Ще разпознаете това вино по красивата стъклена бутилка и тапа, която е лесна за отваряне и запазва виното в отлично състояние.

Прекрасно вдъхновение за всяка българска изба е филмът „Бутилка шок“ (Bottle Shock/2008). В него се разказва за т.нар. "Парижкото възмездие" - известна сляпа дегустация на френски и калифорнийски вина през 1976 г. в Париж. Фокусът на сюжетната линия е върху британският организатор на историческата дегустация Стивън Спуриър (изигран върху великолепния Алън Рикман) и отношенията между Джим и Бо Баретс (баща и син) от "Шато Монтелена", чието шардоне, реколта 1973 г. побеждава както над бургундските вина, така и над най-добрите калифорнийски.

Събитието преобръща всички установени до тогава представи и е повратна точка в производството, маркетинга и консумацията на вино в глобален мащаб. Разбита е представата за винарството като за чисто европейска индустрия. Препоръчваме ви го с чаша или две добре изстудено вино New Bloom – бленд между Совиньон блан и Шардоне.

Друга вдъхновяваща лента е „Отбивки“ (Sideways/ 2004). В нея се разказва за пътешествието на двама приятели - Джак (Томас Хейдън Чърч) и Майлс (Пол Джиамати). Въпреки различията си, и двамата научават ценни уроци за живота, тъй като съвсем скоро пътуването ги потапя в „море” от вино, жени и ... много смях! Филмът пресъздава възходите, паденията и „отбивките” в живота.

След него потреблението на Пино Ноар драстично скача. Да се пие червено вино през лятото изобщо не е чуждо за винолюбителите. Затова ви предлагаме този филм с добре охладенo червено вино Verano Azur. Сира и Марсeлан 2015. Всичко в това вино – от дизайна на бутилките и етикетите, до вкуса разкрива слънчевата страна на живота, точно, както и във филма. Произведено е в стила на Новия свят, ароматно и леко.

Ако някога сте искали да станете професионален сомелиер и сте се чудили как става филмът Somm/2012 е точно за вас. Документалната лента разказва историите на четирима сомелиери, които се подготвят за т.нар. MS - изключително труден изпит Master Sommelier. Препоръчваме го с вино от серията F2F от немския сорт Дорнфелдер. New Bloom Winery са единствените в България, които отглеждат този немски сорт, а тероарът на Тракийската низина разкрива страхотния му потенциал.

Mondovino/2004 предизвика истинска полемика в света на виното поставяйки сериозни въпроси за бизнес практиките на големите винени производители, влиянието на глобализацията и мястото на човека при създаването на тази напитка. Сюжетът представя борбата за наследство на свръхмогъщите милиардери в долината Напа в Калифорния, съперничеството на две аристократични династии във Флоренция и конфликтите между три поколения в едно семейство от Бургундия, които се борят да запазят своите няколко хектара лозя. Вариантите за комбинация на този филм с вино са много – затова ви предлагаме да изстудите две бутилки Pixels – едната Совиньон блан, другата чисто Шардоне и му се насладете.

За феновете на по-твърдия стил е Blood Into Wine/2010. Документалната лента включва дълъг разговор с хеви метъл музикантът Мейнърд Джеймс Кийнън, който притежава винарна в Аризона. Гост звезди във филма са Мила Йовович, Файруза Болк (”Вещи в занаята”) и рок легендата Глен Алекзандър. За този филм, си трябва бунтарско питие. Затова го препоръчваме с розе New Bloom, купаж от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира.

Ако търсите истински винен трилър – гледайте You Will Be My Son/2011. Сюжетът поставя Мартин срещу своя баща Пол, френски винопроизводител и с доста труден характер. Мартин е отчаян да получи одобрението му и да управлява избата, но баща му го смята за неудачник. Интригата още повече се заплита, когато Пол решава, че Филип, приятел от детинство на сина му, е правилният човек, който да поеме семейния бизнес. Идеален е в компанията на F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент – вино с комплексен характер и апетитен финал, точно като филма.