Секси сицилианци пеят у нас

Наричат ги „момчетата с божествени гласове” и вече са признати за наследници на тримата тенори. Музиката им – от класическа опера до евъргрийни и поп, тяхната елегантност и чаровно присъствие на сцената привличат фенове от 7 до 70-годишна възраст. Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето, или триото Il Volo, отбелязват със световно турне 10-годишен юбилей на сцената. Ще ги видим на 16 септември във Варна и на 18 септември в София. Какво, обаче, не знаем за Il Volo:

Те са единствените италиански артисти, поканени от Куинси Джонс през 2010г. да вземат участие в We Are The World For Haiti заедно с 80 световни звезди като Боно, Лейди Гага, Карлос Сантана, Енрике Инглесиас, Селин Дион, Will.i.am of Black Eyed Peas.



Любимци са на папата. През 2013 участват в Коледния концерт в базиликата в Асизи след божествената литургия, отслужена от папа Франциск. През 2014г. пеят на благотворителния концерт в Италианския сенат в Palazzo Madama след папската благословия от площад „Сан Пиетро”. През януари тази година пък изпълниха своята Ave Maria пред едномилионна публика на Кампо Сан Хуан Пабло II в Панама на 36-ия Световен ден на младежта.



Дебютният им албум Il Volo (2010) има платинен сертификат и влиза в американската класация на Billboard Top Ten. Следват още четири платинени албума за десетгодишната им кариера.



Заедно с Барбара Стрейзънд през 2012 г. правят 12-концертно турне в и Канада.



Във втория им албум We Are Love (2012) участие взимат Пласидо Доминго и Ерос Рамацоти.



И тримата са от малки градчета в различни части на Италия. Пиеро и Иняцио са сицилианци по произход. Иняцио е израснал в Марсала, а Пиеро е роден в гр. Наро, провинция Агридженто. Джанлука пък живее като дете в Монтепагано, малко село край Розето дел Абруци. И тримата не растат в музикални семейства, но затова пък пеят от 3-годишни. От деца участват в музикални фестивали в регионите си.



Техен създател и ментор е известният италиански продуцент Микеле Торпедине. Открива ги през 2009г. в музикалното шоу „Ti Lascio Una Canzone” и решава да съчетае уникалните им гласове в трио, което да покори световните сцени. Торпедине е работил за едни от най-големите имена на италианската сцена Zucchero, Лоредана Берте, Пино Даниеле, Giorgia и Андрей Бочели.



За първия им концерт в New York’s Radio City Music Hall през 2013 г. първите 1 600 места се разпродават за 8 часа, а целият концерт - за няколко дни. Той слага началото на голямо турне с 50 разпродадени концерта в САЩ, Канада, Централна и Южна Америка и утвърждава Il Volo като световни звезди на поп-операта.



„Notte Magica – трибют на тримата тенори” е грандиозен концерт през 2017г., който Il Volo изнасят на площад „Санта Кроче“ във Флоренция. Специален гост е Пласидо Доминго – техен почитател и вдъхновител, който взима диригентската палка, за да открие събитието. Концертът е заснет на филм и излъчен в над 500 кина в Италия и по цял свят. С Notte Magica беше и първото гостуване на триото в София през 2017г.





Автор на текста на Musica Che Resta е Джана Нанини. С тази песен Il Volo анонсираха юбилейния си албум Musica и едноименното световно турне, и взеха участие в 69-тото издание на Санремо.



