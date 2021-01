"Сексът и градът" се завръща с нови епизоди

Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис се събират за нов сериал в ролите от "Сексът и градът", които ги направиха известни, съобщи Ройтерс.



Героините им сега ще са с 20 години по-възрастни. Новият сериал ще е с 10 епизода по половин час. Той ще бъде излъчен по HBO Max. Нарича се "And Just Like That" (И просто така). Снимките ще започнат през пролетта, предаде БТА.



"Израснах с тези героини и нямам търпение да видя как се е развил животът им с характерната им честност, язвителност, хумор, на фона на любимия град", каза директорката за оригинално съдържание на HBO Max Сара Обри, обявявайки новия сериал.



Защо Ким Катрал, която играеше Саманта Джоунс, не участва в новата продукция, не се уточнява.



Сара Джесика Паркър, която е съпродуцент заедно със Синтия Никсън, Кристин Дейвис и Майкъл Патрик Кинг, пусна в Инстаграм трейлър за сериала.



Оригиналният сериал "Сексът и градът" е създаден от Дарън Стар по романа на Кандис Бушнел. Първият епезод е излъчен през 1998 г. Следват шест сезона. Заснети са и два пълнометражни филма, излезли на екран през 2008 г. и 2010 г., и една серия, предшестваща събитията, излъчена през 2013 г.