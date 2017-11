Американската певица и актриса Селена Гомес бе обявена за „Жената на година“ от Billboard.



„Селена не само се намира на върха на класациите, но и постоянно вдъхновява младите жени да работят с пълно самоотдаване, да бъдат каквито са и да не се страхуват да използват своя глас... Много се радваме на възможността да я посочим за нашата „Жена на годината“, заяви Джон Амато, ръководител The Hollywood Reporter- Billboard Media Group.

Миналата година с тази титла бе удостоена Мадона. Гомес ще получи наградата на 30 ноември на церемония в Лос Анджелис. Тя започна кариерата си на актриса в киното и телевизията през 2002 година, а през 2009 година пусна с групата си Selena Gomez & the Scene своя дебютен албум Kiss and Tell. През 2012 година започна самостоятелната си кариера с албумите Stars Dance (2013 г.) и Revival (2015 г.). Гомес активно се занимава с благотворителност, през 2009 година стана най-младата представителка на Детския фонд на ООН (ЮНИСЕФ), пише БГНЕС.