Селена Гомес представи най-новия си сингъл "Wolves" на живо на церемонията по връчване на Американските Музикални Награди. Това бе първата й изява на сцената, след като беше оперирана и й беше присаден бъбрек, за да може да продължи живота си.



Несъмнено изпълнението на Селена предизвика много емоции в публиката и беше силен и специален момент за феновете й. Тя не беше излизала пред публика повече от година. Точно преди 12 месеца Гомес беше удостоена с наградата за "Любима поп/рок певица". Тогава тя се качи на сцената, за да благодари и изнесе емоционална реч за битката, която води за здравето си. Изпълнителката страда от лупус, заради което се наложи да се оттегли от светлините на прожекторите за дълго време. Освен с физическите проблеми, Селена сподели, че се бори и с депресията.

Преди три години тя изля мъката си от раздялата с Джъстин Бийбър като записа докосващата балада "The Heart Wants What It Wants". В последните няколко седмици двамата възродиха връзката си, но за момента не афишират отношенията си. Близките им споделят, че Джъстин и Селена са много щастливи, но вероятно скоро няма да ги видим заедно на червения килим.

Текст: Woman.bg

Селена Гомес отново на сцената