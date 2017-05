Селена Гомез иска деца от The Weeknd

Селена Гомез вече е започнала да мисли по въпроса да стане майка и се надява, че първото й дете ще е от новата й половинка The Weeknd.



Как приема тази идея певецът не е ясно, тъй като двамата с латината са заедно едва от няколко месеца. Освен това в момента той е в пика на кариерата си и едва ли създаването на семейство и деца влиза в скорошните му личностни планове.



Близки до 24-годишната певица споделят, че макар да беше в рехабилитационна клиника, където се лекуваше от депресия, тя продължава да изпитва чувство на несигурност и недоволство от себе си. А, създаването на деца ще й помогне да се справи с някои от проблемите си. Освен това смятала, че сега е най-подходящият момент да остави малко назад кариерата си и да се фокусира върху личния си живот и щастието, което изпитва в момента от връзката си с The Weeknd.



„Селена е 100% уверена, че е настъпил най-подходящият момент да има дете. Да бъде майка е единственото, което тя все още не е изпълнила в живота си“, споделя приятелка на латината. Семейството на Гомез обаче не е толкова въодушевено от решението й, защото не смятат, че тя е готова за толкова сериозна крачка. Най-вече, защото не смятат, че романсът й с The Weeknd ще продължи толкова дълго, колкото тя се надява.