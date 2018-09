Селена Гомез с тайна визита у нас

Поп звездата Селена Гомес посети България за втори път. Визитата на 26-годишната певица се състоя миналата седмица, като пребиваването на красавицата се пазеше в тайна.



Чаровната брюнетка посети София по покана на международната неправителствена организация А21, която се бори с трафика на хора. Бившата муза на Джъстин Бийър е останала в столицата само за няколко часа, за да се запознае с дейността на организацията. В социалните мрежи се появиха снимки на звездата с български фенове, съобщи "Монитор".

Във видео, публикувано в Туитър, се вижда и как Гомес се среща с деца и дарява всяко поотделно с прегръдка.

OMG SHE WAS AT MY HOMETOWN OMGSHDCBCNXNSNNSDMSNMS