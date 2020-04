Селин Дион и Виктория Бекъм дадоха рамо на Лейди Гага

Международната застъпническа организация Global Citizen обяви разширен списък от артисти, които ще станат част от глобалния телевизионен спектакъл „Един свят: Заедно вкъщи“. Той ще се проведе в нощта на 18-ти април, в подкрепа на борбата с пандемията COVID-19 на Националната здравна организация. Сред новообявените звезди, които ще подкрепят събитието, са Селин Дион, Алиша Кийс, Камила Кабейо, Ейми Полър, Аквафина, Елън Дедженеръс, Дженифър Лопез, LL COOL J, Лупита Нионго, Матю Макконъхи, Опра Уинфри, Фарел Уилямс, Сам Смит, Шон Мендес, Тейлър Суифт, Usher и Виктория Бекъм.

В колаборация със съорганизатора на инициативата Лейди Гага, те ще вземат участие в спектакъла, редом с обявените миналата седмица артисти, сред които Андреа Бочели, Били Айлиш, Maluma, Пол Макартни, Били Джо Армстронг от Green Day, Крис Мартин, Дейвид Бекъм, Елтън Джон, FINNEAS, Идрис и Сабрина Елба, J Balvin, Джон Леджънд, Кийт Ърбан, Еди Ведър, Кейси Мъсгрейвс, Кери Уошингтън, Ланг Ланг, Lizzo, Приянка Чопра Джонъс, Стиви Уондър и Шах Рук Хан.



Международният телевизионен спектакъл ще бъде стриймван в продължение на 6 часа в цял свят, в чест и подкрепа на смелите здравни работници, които се борят с вируса на първа линия. „Един свят: Заедно вкъщи“ ще достигне дигитално до милиони хора и ще включва изпълнения от Адам Ламбърт, Андра Дей, Angèle, Anitta, Ани Ленъкс, Becky G, Бен Плат, Били Рей Сайръс, Black Coffee, Бриджит Мойнахан, Burna Boy, Cassper Nyovest, Чарли Пут, Christine and the Queens, Common, Кони Бритън, Данай Гурира, Delta Goodrem, Дон Чийдъл, Ийсън Чан, Ели Гулдинг, Ерин Ричърдс, FINNEAS, Хайди Клум, Hozier, Хюсейн Ал Джасми, Джак Блек, Джаки Чунг, Джак Джонсън, Джамийла Джамил, Джеймс Маккавой, Джейсън Сийгъл, Дженифър Хъдсън, Джес Глин, Jessie J, Джеси Рейес, Джон Леджънд, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Ланг Ланг, Лесли Одом младши, Луис Хамилтън, Лиъм Пейн, Лили Рейнхарт, Лили Сингх, Линдзи Вон, Лиса Мишра, Лола Ленъкс, Луис Фонси, Марън Морис, Мат Бомър, Меган Рапино, Майкъл Бубле, Milky Chance, Наоми Осака, Natti Natasha, Найл Хоран, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Рита Ора, Самюъл Ел Джаксън, Сара Джесика Паркър, Себастиан Ятра, Шерил Кроу, Sho Madjozi, Софи Тъкър, SuperM, The Killers, Тим Гън, Vishal Mishra и Zucchero.



Водещи на „Един свят: Заедно вкъщи“ ще бъдат Джими Фалън от The Tonight Show, Джими Кимъл от Jimmy Kimmel Live и Стивън Колбърт от The Late Show of Stephen Colbert. Приятелите от „Улица Сезам“ също ще присъстват, за да обединят и вдъхновят хората по цял свят да вземат смислени мерки, за да увеличат подкрепата за борбата с вируса.

„Благорадни сме на частния сектор, който чу зова за помощ на хората и се събра, за да подкрепи борбата с COVID-19. Тази пандемия е прекалено мащабна, за да успеят правителствата да се справят сами“, коментира Хю Еванс, съосновател и CEO на Global Citizen. „Искрени благодарности за неспирната подкрепа от страна на артистичната общност да превърнем „Един свят: Заедно вкъщи” в момент на глобален съюз. Надяваме се след това събитие всички ние, като едно единно човечество, да бъдем завинаги благодарни на докторите, сестрите, учителите, служителите в супермаркетите и всички, които продължават да се борят за нашите общества“, допълва още.



В този критичен момент в човешката история Global Citizen призовава хората, правителствата и филантропите да се включат и да подкрепят усилията за борбата срещу COVID-19. Инвеститори и лидери на фондации също са приканени да пренасочат даренията си и бързо да инвестират в укрепване на здравните системи и разработване на ваксини срещу заразата.



В 03.00 ч. предстои директното излъчване на вдъхновяващия спектакъл в подкрепа на борбата с COVID-19 „Един свят: Заедно вкъщи”, с което Нова Броудкастинг Груп се включва в глобалните усилия за справяне със заразата, заедно със Световната здравна организация и движението Global Citizen, като официален медиен партньор за България. Супер събитието, с участието на редица известни личнности, ще може да бъде проследено и в неделния ден от 12.30 ч.

снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс