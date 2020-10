Селин Дион изгрява в ново амплоа

Канадската суперзвезда Селин Дион ще блесне в ново амплоа. Певицата ще се разпише с игрален дебют в киното. Дион ще се появи в новата романтична драма Тext for You, в която ще си партнира със Сам Хуан и Приянка Чопра Джонас. Филмът е римейк на немската продукция SMS Fur Dich, базиран на книгата на Софи Крамър.

Сюжетът на лентата разказва за жена, която след трагичната смърт на съпруга си продължава да изпраща съобщения на стария му телефон. Скоро тя открива, че номерът вече се използва от мъж, който живее от другата страна на града и който също страда от загубена любов.

Дион всъщност влезе в киноидустрията, когато записа песните за анимацията на „Дисни“ „Красавицата и звяра“ и емблематичната My Heart Will Go On за „Титаник“ , спечелила „Оскар“ за най-добра песен. Но това ще е първата й игрална роля.