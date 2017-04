Канадската звезда Селин Дион още не е готова за романтични срещи, макар съпругът й да ни напусна преди повече от година.



„Мисля, че ще скърбя до края на живота си. Сега ми е прекалено рано. Със сигурност още се чувствам влюбена в Рене, омъжена за него“, изповяда се 49-годишната певица пред в. The Sun.

Изпълнителката на култовия хит My Heart Will Go On отбеляза почти 22 години щастлив семеен живот със своя импресарио Рене Анжелил.

След дълга борба с рак на гърлото, той си замина в началото на 2016 г. на 73-годишна възраст.

Двамата имат трима сина – Рене-Шарл, Нелсън и Еди.