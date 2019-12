Селин Дион с огнена предколедна визия

През изминаващата вече година видяхме Селин Дион в най-различни облекла, при това всяко от тях по-екстравагантно от предходното. Факт е, че една от най-големите страсти на певицата е модата и точно поради тази причина тя често може да бъде забелязана на първия ред на ревютата на различните марки, представящи последните си колекции дрехи, диктуващи тенденциите в модния свят.

Но независимо колко визии показа легендарната изпълнителка през последните 12 месеца, а те определено бяха много и все запомнящи се, днес тя сложи най-впечатляващия тоалет за 2019 г., част от нейния гардероб. Преди няколко часа блондинката сподели в официалната си Инстаграм страница снимка, на която позира в "огнени" дрехи пред своята украсена коледна елха.

Честно казано, човек трудно може да забележи дръвчето, защото погледът на зрителя неизменно бива привлечен от канадката, клекнала пред него. Не може да се отрече, че Дион изглежда страхотно. В последно тя бе загубила доста от теглото си, а прекалено слабата ѝ фигура събуди притеснение у почитателите ѝ, които първоначално се притесняваха, че страда от здравословен проблем. Сега обаче тя има далеч по-добър вид, пише dir.bg.

На кадъра Селин е облечена в изключително елегантна дълга червена рокля с презрамки и нежен отвор на гърба, стигащ точно под плешките ѝ. Бляскавата дреха върви по тялото ѝ, следвайки извивките му, като се разкроява от средата на бедрото. Но дори и тя бледнее пред обувките ѝ на висок ток, изцяло приковаващи вниманието.



Те са толкова футуристични, че сами по себе си са истинско произведение на изкуството. Всъщност, други като тях няма, защото са правени по поръчка от дизайнерката Катлин Дохърти. Обувките в жълто, оранжево и червено представляват огнени пламъци, от които, в задната част на едната от тях, се ражда феникс, разперващ крилете си.



"Вашата коледна елха украсена ли е вече?", гласи посланието на снимката, която е заснета от приятеля ѝ - 35-годишния испански танцьор Пепе Муньос, с когото тя започна да се среща през 2017 г., една година след смъртта на съпруга си Рене Анджелил.





В началото на август приятелите на Дион упрекнаха мъжа, че не изпитва романтични чувства към певицата. Нещо повече, нейни близки изразиха мнение, че той е с нея единствено поради лична изгода. Приближените твърдяха още, че Пепе е успял дотам да омая Селин, че без проблем я манипулира, настройвайки я срещу част от екипа ѝ.



Тогава изпълнителката на "My Heart Will Go On" не успя да подмине лесно думите им и пусна в официалната си Инстаграм страница окуражително обръщение към Пепе, което бе подписано уж от истинското ѝ обкръжение.