Виктория Бекъм и съпругът ѝ Дейвид пият вино за 2,500 паунда бутилката, става ясно от снимка, публикувана в Инстаграм.



Виктория, на 43 г., се наслаждава на чаша Screaming Eagle, калифорнийско вино от долината Напа, с половинката си, за да отпразнува завръщането на сина си Бруклин за Коледа в Лондон от Ню Йорк.



На фотоса бившият футболист държи скъпия продукт заедно с надпис: Целувки Х.



Постът беше силно критикуван от някои потребители, които го определиха като "срамен" при "толкова много бедност в света".





Някои коментират, че вместо да се афишира със скъпото пиво, би било по-добре парите да отидат за благотворителност, за коледна вечеря на бездомните.



Критиката идва ден, след като Виктория предизвика спор за "половото стереотипизиране" след публикуването на снимка на стихотворението What are Little Boys Made Of, която бе определена като "вредна" за малките момичета, пише slava.bg