23-кратната шампионка от Големия шлем Серина Уилямс е на корицата на американския Vogue с дъщеря си Алексис Олимпия. Официално това е най-малката звезда, красяла модната библия, въпреки че често е имало фотосесии на майки и дъщери. Наследницата на Серина се роди през есента на 2017-а и сега прави светския си дебют в официална фотосесия, дело на Марио Тестино. Впечатление прави, че през януари изданието стартира с чернокожата актриса Лупита Ньонго, като за февруари продължава тенденцията с втори пореден брой, на който е цветнокожа знаменитост.

В изповедта си за Vogue тенис звездата говори за редицата здравословни проблеми, които е имала след раждането. На Серина й се наложило да роди с цезарово сечение, защото сърдечната дейност на бебето по време на контракциите е била много слаба. Операцията минала добре, съпругът на тенисистката Алексис Оханян е прерязал пъпната връв и малката Олимпия е била поставена на гърдите на майка си за първата си среща. "Чувството е невероятно, но след това всичко се обърка. Докато се възстановявах в болницата от операцията, изведнъж почувствах, че не мога да дишам. Предположих, че имам белодробна емболия, тъй като познавам симптомите на тази болест, от която съм боледувала преди шест години", споделя 36-годишната спортистка.

So proud of my @voguemagazine cover baby and cover wifey. https://t.co/H4CoTL2E7F pic.twitter.com/nKfbEwPWGE

Към днешна дата тенисистката се чувства по-добре и може да изпълнява професионалните си ангажименти. Всъщност минава й и мисълта да се оттегли от тенис корта, но смята, че всичко ще стане постепенно, защото копнее за още победи. "Изкушена съм да прекъсна спортните си изяви и да се отдам изцяло на семейния живот със съпруга ми Алексис Оханян в Сан Франциско, да бъда "просто майка", разказва пред списанието спортната звезда. Все пак обаче желанието и амбицията за нови победи не й позволява с лека ръка да сложи край на изявите си в тениса. "Искам да спечеля още титли на Големия шлем" (Grand Slam)", категорична е тя. В своя актив Серена има 23 титли, но иска да стигне до 25, за да надмине австралийската си колежка Маргарет Смит Корт и да стане най-голямата спортистка в света. "Жените понякога ги учат да не мечтаят толкова, колкото мъжете. Много се радвам, че имам дъщеря, защото ще я науча, че наистина нищо няма лимит или рамки", споделя още американката.

This ordeal, as well as the weeks and months after, has made me an even bigger advocate for paid parental leave.https://t.co/JKTT4lUEgq pic.twitter.com/QvwUfR8FXy