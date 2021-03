Сестра и брат съдят Марая Кери

Когато си суперзвезда и издадеш автобиографична книга, в която разкриваш тежки моменти от миналото си, няма как да се разминеш със скандалите. И винаги ще има обидени. В случая с Марая Кери обидените директно са пристъпили към съд.

Става дума за сестра й Алисън и брат й Морган Кери, които са се почувствали засегнати от The Meaning Of Mariah Carey. Мемоарите излязоха през есента на 2020 г. и се превърнаха в бестселър на The New York Times за октомври, пише lifestyle.bg. Първа иск заведе Алисън Кери, която иска 1,25 милиона от известната си сестра. Според Алисън Марая си е измисли историята с това, че Алисън й е дала валиум, когато певицата е била на 12 години, както и че се е опитала да я продава като проститутка на някои от приятелите си.

Към нея тези дни се присъедини 61-годишният Морган Кери. Той е почувствал "дълбоко оскърбление" и "сериозен удар по репутацията си" от твърденията на сестра си, че е бил изключително агресивен. "Никога не се чувствах сигурна. Никога не бях защитена. Яростта му беше непредвидима. Не знаех кога ще се появи, нито към кого или какво ще бъде насочена", пише певицата по отношение на брат си в The Meaning Of Mariah Carey.

Морган обаче твърди, че неговият иска не цели да вземе пари на гърба на Марая Кери. Той я съди от морални подбуди, "разочарован от предателството на сестра си и зловредните й лъжи" цитират документите ВВС.