Шаде пусна ново видео

През март Шаде представи първата си песен от 7 години насам. Парчето Flower of the Universe бе част от саундтрака на филма A Wrinkle in Time. Сега 59-годишната британка пусна песента The Big Unknown, която ще бъде част от саундтрака на друга филмова продукция – Widows на режисьора Стив МакКуин.



Песента е написана от Шаде специално за финалната сцена на филма. Съобщава се, че тя е била помолена от МакКуин „да се вгледа дълбоко в себе си и да напише песен за загубата и оцеляването“. Песента пасва изцяло с цялостната атмосфера на филма, а Шаде отново доказва колко брилянтна е, ставайки дума за създаването на музика. Парчето ни е представено със специално изготвено лирик видео, включващи кадри от филма.

Шаде - красота, любов, соул музика



Саундтракът на Widows определено ще си заслужава, пише Soundtrack.bg. Освен Шаде, там ще можем да чуем още артисти като Нина Симон, а оригиналната музика към него е написана от великия Ханс Цимер.

Кучето на Шаде със собствена стая



Режисиран от Стив МакКуин и базиран върху книгата на Джилиан Флин, Widows е съвременен трилър с участието на актриси като Виола Дейвис, Мишел Родригес, Елизабет Дебички и Синтия Ериво. Участват още популярни имена като Лиъм Нийсън, Колин Фарел и Робърт Дювал. Филмът разказва историята на четири жени, които нямат нищо общо помежду си, освен това, че споделят един и същи заем, оставен им от мъртвите им съпрузи.