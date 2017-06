Холивудската знаменитост Шарън Стоун стана автор на песни, предаде БТА.



Новината е разкрил пред Контактмюзик приятелят на звездата в областта на шоубизнеса Тио Хъчкрафт.



59-годишната актриса се насочила към композирането на песни заедно с Хъчкрафт, който е фронтмен на групата Hurts. Шарън участвала в звукозаписна сесия с него, след като двамата се сприятелили на парти.



"Срещнах я на парти в Лос Анджелис", разказа Хъчкрафт - "Седнах до нея и двамата прекарахме цялата нощ в разговори. Разговаряхме единствено за музика. Шарън ми каза, че пише текстове за песни. Така че когато се върнах у дома, седнах зад пианото, за да изпълня няколко композиции по нейни текстове."



Той освен това поясни, че влиянието на Шарън в холивудските среди му помогнало да получи първата си филмова роля.



"Бях в нейния дом и двамата работехме над песен, когато стана ясно, че Шарън се снима във филм. Режисьорът се навърташе наоколо и ме попита дали искам да й партнирам във филма. В края на краищата се снимах в ролята на неин любовник."



Лентата е озаглавена "A Little Something For Your Birthday" (Нещо малко за твоя рожден ден), разкри музикантът и допълни:



"Прекарах един ден в леглото заедно с Шарън Стоун. Това бе любовна сцена. Беше забавно, защото сме големи приятели. Тя е изумителна жена. Шарън е легенда".