Поплегендата Шер подготвя мюзикъл за живота и кариерата си.



Ретроспекцията за житейския опит на 71-годишната звезда ще дебютира на Бродуей през 2018 г. Това стана ясно от профила й в Туитър. „Тъкмо говорих със сценарист на мюзикъл.

Ще има представление в театъра с актьори, танцьори, певци! Ще е на Бродуей през 2018 г.“, загатна изпълнителката на All or Nothing. Три различни актриси ще влязат в обувките на най-популярната арменка в света на попа през различни периоди от живота й.

Носителката на „Грами“ продължава да изненадва феновете си. Тя изви глас само по висулки и лепенка върху зърното на официалната церемония по случай връчването на наградите на сп. Billboard миналия месец. Минути преди да грабне приза "музикална икона", Шер не се притесни да събере погледите с оскъден тоалет.

Тя запя полугола тоталния хит Believe, който има продадени 20 милиона копия из цял свят. Звездата от „Лунатици“ се е отдала и на шоуто си „Класическа Шер“, което събира малки и големи в Лас Вегас.