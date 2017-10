Поп легендата Шер разкри, че е завела съдебен иск срещу фармацефтична компания за измама с акции.



Тя обвинява бизнесмени, сред които милиардера Патрик Суун-Шионг, за това, че са я подвели да продаде голяма част от дяла си от фирмата, разработваща лекарства срещу СПИН и рак.

„През 2013 г. тя е подписала документа, след което всички медицински проучвания, резултати от експерименти и последствията за пациентите са били скрити от нея“, обяснява адвокатът на певицата, чиито претенции се заключават основно в несправедливото заплащане на акциите й.

„Съвсем скоро, след като откупва дяла на Шер, Патрик заплаща доста повече за други акции от същата компания“, добавя още юристът.

Междувременно изпълнителката на All or Nothing подготвя биографичния си мюзикъл, който се очаква да дебютира на Бродуей догодина. В него три различни актриси ще влязат в обувките на най-популярната арменка в света на попа през различни периоди от живота й.