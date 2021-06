Шинейд О'Конър: Остарях и съм уморена

Певицата Шинейд О`Конър обяви в своя акаунт в Туитър, че догодина слиза окончателно от музикалната сцена. „Пиша, за да обявя оттеглянето си от турнетата и от работата в звукозаписната индустрия. Остарях и съм уморена. Следователно за мен е време да спра, след като наистина дадох всичко от себе си. През 2022 г. ще бъде последното ми излизане на сцена. И повече няма да има нито турнета, нито промоции“, зарича се тя.



В отговор на въпроса на фенка Шинейд обяснява, че всички нейни концертни дати, насрочени за 2020 г., са били препрограмирани за 2021-ва, а впоследствие за 2022-ра, но те ще бъдат отменени. „Защото тази боркиня се умори преди Covid-а“, отбелязва обръснатата певица.



54-годишната ирландка в последния четвърт век пълнеше вестникарските хроники със своите сензационни жестове: в тв студио разкъса снимката на папа Йоан Павел II, беше ръкоположена за свещеник от едно независимо католическо движение, роди 4 деца от четирима различни мъже, изолира се от света поради биполярно разстройство, заплашваше със самоубийство, а през 2018 г. се обърна към исляма и взе да се нарича Шухада Садакат.



В едно свое интервю от 2019 г. Шиниъд О`Конър заявява: „От 5 години не съм работила. Едва сега започвам да пиша нови песни. Вече слушам само всевъзможни омиротворяващи песнопения – хиндуистки, грегориански, ислямски“. Относно причините, накарали я да се върне към пеенето, обяснява, че то я прави щастлива. „Когато работя, забравям проблемите. Рутината на концертите понякога може да бъде уморителна, но в крайна сметка е най-малко стресиращата част от моята работа. Работата повишава самоуважението и е добра противоотрова срещу самотата“. За нея самотата идва още с двата хита, които й донасят огромен успех в началото на нейната кариера. Първият е The lion and the cobra (1987). „Беше прекалено голяма тежест за едно 20-годишно момиче. Разбрах го, докато растях, сега щях да знам как да се справя със ситуацията, но навремето бях много наивна“, изповядва се Шиниъд. Втората песен, която окончателно я превръща в световна звезда е Nothing compares 2 U (1990). „За един момент беше забавно. Но после...колко самота има зад един успех! Беше страхотно но и много алиениращо преживяване, хвърли ме в някаква изолация, березите на която все още нося“, признава певицата.