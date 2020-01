ШОК! Азис пак се разчекна

Фолк певецът Азис всячски се опитва да придобие образ на мачо, но очевидно времената, когато разхождаше 13 см токове си остават в кръвта му и ето го на пак се разчекна пред обектива. Съдейки по снимките, които публикува напоследък той може и да страда от ексхибиционизъм, коментират го в средите.

New Phase in my life begins или в превод "започвам нова фаза в моя живот" - анонсира изпълнителят на "Хабиби" с поредица от негови голи снимки, на които ни разкрива гръдната си обиколка, а в други смъква обектива и по-надолу. Според някои, с тази си визия, звездата е заприличал на джихадист. Други пък четат интимната му мисъл в това, че Василка иска да се прави на гей мъжкар, за да може да се харесва на хомосексуалистите.

снимки: азис, инстаграм