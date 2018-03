„Шоуто на ABBA“ и в Пловдив

Поради огромния интерес към „Шоуто на ABBA“, което ще е на 29 септември в Зала 1 на НДК, организаторите на концерта обявиха втора дата - 27 септември в Античен театър Пловдив. Така и многобройните почитатели на емблематичната четворка в Града на тепетата ще имат възможност да се докоснат до магията на шведската група в двучасов лайв под открито небе, посветен на 45-годишната музикална история на ABBA. Билетите за втората дата вече са в продажба на цени от 50 до 80 лв. в мрежата на Eventim и Билетна каса Пловдив.



Създадено в чест на легендарната поп група, „Шоуто на ABBA“ идва за първи път в България. Песните във впечатляващия спектакъл, който се радва на внушителен успех и интерес повече от 15 години на световната сцена, се изпълняват от шведската група „Waterloo“ и Националния симфоничен оркестър на Лондон, режисиран от музикалния гений Матю Фрийман. В шоуто участва и легендарният саксофонист на ABBA - Улф Андерсон, който съвместно с един от емблематичните членове на групата Бени Андершон са композитори на вечния хит „I DO, I DO, I DO, I DO, I DO“.



Изключително модерен звук, визуални ефекти и култовото добре познато звучене на любимите на редица поколения хитове - „Money Money Money“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Waterloo“, „Knowing Me Knowing You“ – всичко това очаква публиката в Пловдив.