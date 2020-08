Щерката на Саня мина на етно

Хитовият гръцки продуцент и DJ Panos Dimopoulos, a.k.a. Coyot, издаде нов сингъл, който ни кара да мечтаем за съседна Гърция и буди привързаността ни към балканската музика, но с раздвижена нотка модерност. “Devil in Disguise” представлява опияняващ бленд от традиционни гръцки инструменти, електронен бийт и мистичните вокали на нашумялата румънска изпълнителка Roxen.

В създаването на въздействащия международен проект има и ключово българско участие и то не какво да е, а това на дъщерята на Саня Армутлиева - Алма, която е съавтор на музиката и текста. И този път Coyot не изневери на способността си да създава хитове, миксирайки по неповторим начин традиционна музика с електронни елементи, а “Devil in Disguise” определено е едно от най-любимите му парчета до момента.

Сингълът е създаден в студиото на Coyot в Атина, а в него е включен музикален семпъл от традиционната гръцка песен на големия композитор Konitopoulos - “Ikariotiko”, чийто инструментал е презаписан на живо. “Ikariotiko” е популярен и обичан химн от красивия остров Ikaria.



Завършил висшето си образование във Великобритания, Coyot преследва мечтата си да се занимава професионално с музика и започва да диджейства на различни партита из Европа. Така постепенно развива таланта си да миксира хаус музика с етно елементи, което го превръща в популярен DJ сред гилдията.



Дебютният му сингъл “Love Myself on the Weekend” от 2018 г., създаден с музикален семпъл от популярна песен на легендарния гръцки композитор Vasilis Tsitsanis, пожъна невероятен успех. Тракът е с над 5 милиона стрийма в YouTube и Spotify, и 200+ хиляди Shazams, а в България се задържа под #1 в Shazam повече от месец и се класира в Топ 20 песни на десетилетието.