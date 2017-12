Сиара и вокалистката от Destiny`s Child Кели Роуланд изнесоха коледен концерт за болни деца.

Благородният жест бе част от фондацията "Why Not You Foundation", на която Сиара е част от борда на директорите. Тя е един от хората, които работят усилено за разрастването й. Фондацията е създадена от съпруга й през 2014 г.