Поп сензацията Ели Голдинг вярва, че именно пътят на славата я е довел до неспокойство и паник атаки.



„Започнах да имам паник атаки и знаех, че има причина. Новият ми живот на супер звезда не беше толкова бляскъв, колкото си мислиха приятелите ми у дома. Тайно аз наистина страдах психически и емоционално.“, изповяда се 30-годишната певица.

Изпълнителката на Love Me Like You Do отдава всичко на липсата на увереност.

„Страхувах се, че не съм толкова добра певица, колкото си мислят другите. Притеснявах се да не разочаровам себе си и околните.“, продължи с признанията тя.

Номинираната за „Грами“ британка изпуска парата с тренировки по бокс и кикбокс. Певицата отдава душата си, а не тялото си на тези занимания и явно има ефект.

„И сега вярвам повече в себе си, независимо дали докато тренирам, пея на сцената или се размотавам с приятели вкъщи.“, категорична е тя.