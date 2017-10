С нови два златни медала на световни конкурси бе отличена водка FLIRT.



Така за пореден път марката се нарежда сред най-добрите в света. Това се случи по време на световното изложение за безмитна търговия в Кан - Tax Free World Fair Cannes 2017, където производителят на водка FLIRT VP Brands International участва.

Златните отличия бяха в конкурсите THE GLOBAL TRAVEL RETAIL SPIRITS MASTERS 2017 и The Global Vodka Masters 2017, организирани от водещата медия, представяща тенденциите в алкохолния бранш The Spirit Business.

Журито се състои от дестилъри, журналисти, пишещи ревюта за алкохолни продукти, бармани в престижни хотели и водещи търговци, които отговарят за спиртните напитки в големи търговски вериги. Селектиранaта комисия подлага на сляпа дегустация топ алкохолни брандове без да се влияе от популярността или разпознаваемостта на марките. Така се гарантира обективността на крайната оценка.

Експертите са оценили мекия и балансиран вкус на водка FLIRT. Той се дължи най-вече на производствената технология за дестилиране, използвана от VP Brands International. Тя помага да се създаде водка с висока чистота и качество. За добрата водка обаче е важна и основната съставка, а при FLIRT това е зърнен спирт, който се извлича от селектирана пшеница и преминава през няколко фази на пречистване и ферментация. На финала полученият продукт преминава повторно през серия от тестове и проучвания, за да се гарантира качеството му.

Към момента водка FLIRT e една от най-разпознаваемите марки водка у нас. Тя се продава успешно и на над 80 външни пазара.

„Щастливи сме, че инвестициите ни в най-иновативните технологии и постоянните ни усилия да налагаме един качествен бранд както на българския пазар, така и на международната сцена се оправдават. Приемаме наградата и като отговорност и ангажимент да поддържаме високото качество на FLIRT”, коментираха от VP Brands International.

Не за първи път брандът получава престижните отличия в конкурсите на сп. The Spirits Business - с медали се e прибирала и от изданията през 2012, 2013 и 2015 г.

Тази година на пазара у нас се появи и най-новата серия FLIRT 5, който залага на 5-кратната дестилация и с това свое нововъведение се нарежда сред световноизвестни лидери, които също пречистват своята водка 5 пъти.